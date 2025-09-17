NIOB (NIOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02637813$ 0.02637813 $ 0.02637813 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) +2.32% Perubahan Harga (7D) +6.44% Perubahan Harga (7D) +6.44%

NIOB (NIOB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIOB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIOB sepanjang masa ialah $ 0.02637813, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIOB telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +2.32% dalam 24 jam dan +6.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NIOB (NIOB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.17K$ 101.17K $ 101.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 129.82K$ 129.82K $ 129.82K Bekalan Peredaran 467.58M 467.58M 467.58M Jumlah Bekalan 599,999,162.351146 599,999,162.351146 599,999,162.351146

Had Pasaran semasa NIOB ialah $ 101.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIOB ialah 467.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 599999162.351146. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 129.82K.