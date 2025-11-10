Nirvana ANA Harga Hari Ini

Harga langsung Nirvana ANA (ANA) hari ini ialah $ 4.18, dengan 0.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ANA kepada USD penukaran adalah $ 4.18 setiap ANA.

Nirvana ANA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 32,379,381, dengan bekalan edaran sebanyak 7.75M ANA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ANA didagangkan antara $ 4.18 (rendah) dan $ 4.2 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.22, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3.9.

Dalam prestasi jangka pendek, ANA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -1.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nirvana ANA (ANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.38M$ 32.38M $ 32.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.38M$ 32.38M $ 32.38M Bekalan Peredaran 7.75M 7.75M 7.75M Jumlah Bekalan 7,752,593.133276 7,752,593.133276 7,752,593.133276

Had Pasaran semasa Nirvana ANA ialah $ 32.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ANA ialah 7.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7752593.133276. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.38M.