Nitro League (NITRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.146908$ 0.146908 $ 0.146908 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -2.43% Perubahan Harga (7D) -7.44% Perubahan Harga (7D) -7.44%

Nitro League (NITRO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NITRO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NITRO sepanjang masa ialah $ 0.146908, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NITRO telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -2.43% dalam 24 jam dan -7.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nitro League (NITRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.48K$ 52.48K $ 52.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 259.83K$ 259.83K $ 259.83K Bekalan Peredaran 201.98M 201.98M 201.98M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nitro League ialah $ 52.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NITRO ialah 201.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 259.83K.