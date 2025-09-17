Lagi Mengenai NYKO

NIYOKO by Virtuals Logo

NIYOKO by Virtuals Harga (NYKO)

Tidak tersenarai

$0.00020646
+8.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
NIYOKO by Virtuals (NYKO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:35:25 (UTC+8)

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00019035
24J Rendah
$ 0.00021164
24J Tinggi

$ 0.00019035
$ 0.00021164
$ 0.0025025
$ 0.00018785
-2.03%

+8.45%

-15.78%

-15.78%

NIYOKO by Virtuals (NYKO) harga masa nyata ialah $0.00020642. Sepanjang 24 jam yang lalu, NYKO didagangkan antara $ 0.00019035 rendah dan $ 0.00021164 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NYKO sepanjang masa ialah $ 0.0025025, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00018785.

Dari segi prestasi jangka pendek, NYKO telah berubah sebanyak -2.03% sejak sejam yang lalu, +8.45% dalam 24 jam dan -15.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Maklumat Pasaran

$ 175.45K
--
$ 206.42K
849.98M
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa NIYOKO by Virtuals ialah $ 175.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYKO ialah 849.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.42K.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga NIYOKO by Virtuals kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga NIYOKO by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0000975158.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga NIYOKO by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0001439006.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga NIYOKO by Virtuals kepada USD adalah $ -0.0010819385923720926.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+8.45%
30 Hari$ -0.0000975158-47.24%
60 Hari$ -0.0001439006-69.71%
90 Hari$ -0.0010819385923720926-83.97%

Apakah itu NIYOKO by Virtuals (NYKO)

NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Sumber

Laman Web Rasmi

NIYOKO by Virtuals Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NIYOKO by Virtuals (NYKO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NIYOKO by Virtuals (NYKO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NIYOKO by Virtuals.

Semak NIYOKO by Virtuals ramalan harga sekarang!

NYKO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Memahami tokenomik NIYOKO by Virtuals (NYKO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NYKO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Berapakah nilai NIYOKO by Virtuals (NYKO) hari ini?
Harga langsung NYKO dalam USD ialah 0.00020642 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NYKO ke USD?
Harga semasa NYKO ke USD ialah $ 0.00020642. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NIYOKO by Virtuals?
Had pasaran untuk NYKO ialah $ 175.45K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NYKO?
Bekalan edaran NYKO ialah 849.98M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NYKO?
NYKO mencapai harga ATH sebanyak 0.0025025 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NYKO?
NYKO melihat harga ATL sebanyak 0.00018785 USD.
Berapakah jumlah dagangan NYKO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NYKOialah -- USD.
Adakah NYKO akan naik lebih tinggi tahun ini?
NYKO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NYKOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:35:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.