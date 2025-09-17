NIYOKO by Virtuals (NYKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00019035 $ 0.00019035 $ 0.00019035 24J Rendah $ 0.00021164 $ 0.00021164 $ 0.00021164 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00019035$ 0.00019035 $ 0.00019035 24J Tinggi $ 0.00021164$ 0.00021164 $ 0.00021164 Sepanjang Masa $ 0.0025025$ 0.0025025 $ 0.0025025 Harga Terendah $ 0.00018785$ 0.00018785 $ 0.00018785 Perubahan Harga (1J) -2.03% Perubahan Harga (1D) +8.45% Perubahan Harga (7D) -15.78% Perubahan Harga (7D) -15.78%

NIYOKO by Virtuals (NYKO) harga masa nyata ialah $0.00020642. Sepanjang 24 jam yang lalu, NYKO didagangkan antara $ 0.00019035 rendah dan $ 0.00021164 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NYKO sepanjang masa ialah $ 0.0025025, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00018785.

Dari segi prestasi jangka pendek, NYKO telah berubah sebanyak -2.03% sejak sejam yang lalu, +8.45% dalam 24 jam dan -15.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.45K$ 175.45K $ 175.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 206.42K$ 206.42K $ 206.42K Bekalan Peredaran 849.98M 849.98M 849.98M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NIYOKO by Virtuals ialah $ 175.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYKO ialah 849.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.42K.