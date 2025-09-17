NKYC Token (NKYC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 17.19, 24J Tinggi $ 17.63, Sepanjang Masa $ 35.51, Harga Terendah $ 4.28, Perubahan Harga (1J) +0.27%, Perubahan Harga (1D) +0.22%, Perubahan Harga (7D) +4.86%

NKYC Token (NKYC) harga masa nyata ialah $17.54. Sepanjang 24 jam yang lalu, NKYC didagangkan antara $ 17.19 rendah dan $ 17.63 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NKYC sepanjang masa ialah $ 35.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.28.

Dari segi prestasi jangka pendek, NKYC telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, +0.22% dalam 24 jam dan +4.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NKYC Token (NKYC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.10M, Kelantangan (24J) --, Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.10M, Bekalan Peredaran 4.00M, Jumlah Bekalan 4,000,000.0

Had Pasaran semasa NKYC Token ialah $ 70.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NKYC ialah 4.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.10M.