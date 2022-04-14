Tokenomik NKYC Token (NKYC)

Lihat cerapan utama tentang NKYC Token (NKYC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
NKYC Token (NKYC) Maklumat

Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount.

Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy.

The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange.

Laman Web Rasmi:
https://nonkyc.io

NKYC Token (NKYC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NKYC Token (NKYC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 70.24M
$ 70.24M
Jumlah Bekalan:
$ 4.00M
$ 4.00M
Bekalan Edaran:
$ 4.00M
$ 4.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 70.24M
$ 70.24M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 35.51
$ 35.51
Terendah Sepanjang Masa:
$ 4.28
$ 4.28
Harga Semasa:
$ 17.56
$ 17.56

Tokenomik NKYC Token (NKYC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NKYC Token (NKYC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NKYC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NKYC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NKYC, terokai NKYC harga langsung token!

NKYC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NKYC? Halaman ramalan harga NKYC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.