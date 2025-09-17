no face (NOFACE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +0.46% Perubahan Harga (7D) -28.70% Perubahan Harga (7D) -28.70%

no face (NOFACE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOFACE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOFACE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOFACE telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +0.46% dalam 24 jam dan -28.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

no face (NOFACE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.19K$ 23.19K $ 23.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.19K$ 23.19K $ 23.19K Bekalan Peredaran 999.13M 999.13M 999.13M Jumlah Bekalan 999,125,544.075401 999,125,544.075401 999,125,544.075401

Had Pasaran semasa no face ialah $ 23.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOFACE ialah 999.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999125544.075401. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.19K.