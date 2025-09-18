No Mans Land (NML) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00952256$ 0.00952256 $ 0.00952256 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.01% Perubahan Harga (7D) +8.40% Perubahan Harga (7D) +8.40%

No Mans Land (NML) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NML didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NML sepanjang masa ialah $ 0.00952256, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NML telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.01% dalam 24 jam dan +8.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

No Mans Land (NML) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.59K$ 8.59K $ 8.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.59K$ 8.59K $ 8.59K Bekalan Peredaran 949.65M 949.65M 949.65M Jumlah Bekalan 949,646,224.852318 949,646,224.852318 949,646,224.852318

Had Pasaran semasa No Mans Land ialah $ 8.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NML ialah 949.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949646224.852318. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.59K.