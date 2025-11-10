Noble USDC Harga Hari Ini

Harga langsung Noble USDC (USDC.N) hari ini ialah $ 0.997474, dengan 0.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDC.N kepada USD penukaran adalah $ 0.997474 setiap USDC.N.

Noble USDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 240,276,199, dengan bekalan edaran sebanyak 241.15M USDC.N. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDC.N didagangkan antara $ 0.98586 (rendah) dan $ 1.033 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.083, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.617446.

Dalam prestasi jangka pendek, USDC.N dipindahkan -1.48% dalam sejam terakhir dan -0.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Noble USDC (USDC.N) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 240.28M$ 240.28M $ 240.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 240.58M$ 240.58M $ 240.58M Bekalan Peredaran 241.15M 241.15M 241.15M Jumlah Bekalan 241,421,899.308423 241,421,899.308423 241,421,899.308423

Had Pasaran semasa Noble USDC ialah $ 240.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDC.N ialah 241.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 241421899.308423. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 240.58M.