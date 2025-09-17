Lagi Mengenai NOBL

NobleBlocks Logo

NobleBlocks Harga (NOBL)

Tidak tersenarai

1 NOBL ke USD Harga Langsung:

$0.00042729
$0.00042729$0.00042729
+1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
NobleBlocks (NOBL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:35:38 (UTC+8)

NobleBlocks (NOBL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00041738
$ 0.00041738$ 0.00041738
24J Rendah
$ 0.00043304
$ 0.00043304$ 0.00043304
24J Tinggi

$ 0.00041738
$ 0.00041738$ 0.00041738

$ 0.00043304
$ 0.00043304$ 0.00043304

$ 0.0209203
$ 0.0209203$ 0.0209203

$ 0.00009957
$ 0.00009957$ 0.00009957

-0.10%

+1.53%

-7.85%

-7.85%

NobleBlocks (NOBL) harga masa nyata ialah $0.00042729. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOBL didagangkan antara $ 0.00041738 rendah dan $ 0.00043304 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOBL sepanjang masa ialah $ 0.0209203, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009957.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOBL telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +1.53% dalam 24 jam dan -7.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NobleBlocks (NOBL) Maklumat Pasaran

$ 256.35K
$ 256.35K$ 256.35K

--
----

$ 427.31K
$ 427.31K$ 427.31K

599.91M
599.91M 599.91M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NobleBlocks ialah $ 256.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOBL ialah 599.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 427.31K.

NobleBlocks (NOBL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga NobleBlocks kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga NobleBlocks kepada USD adalah $ -0.0000905555.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga NobleBlocks kepada USD adalah $ -0.0002780219.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga NobleBlocks kepada USD adalah $ -0.0005990450624722827.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.53%
30 Hari$ -0.0000905555-21.19%
60 Hari$ -0.0002780219-65.06%
90 Hari$ -0.0005990450624722827-58.36%

Apakah itu NobleBlocks (NOBL)

NobleBlocks and the Advancement of Scientific Publishing through Decentralized Science (DeSci) NobleBloc NobleBlocks introduces a thoughtful perspective to scientific publishing by leveraging blockchain technology, encapsulating the ethos of Decentralized Science (DeSci). Our platform aims to address enduring challenges in the academic world, such as inefficiencies in peer review, biases in publication selection, and restricted access to research findings. Addressing the Dynamics of Scientific Publishing NobleBlocks offers an innovative approach to scientific publishing. By decentralizing the process, we aim to create a more inclusive and diverse space for researchers globally, enabling a wider range of voices to contribute to scientific discourse. Streamlining the Publication Process Our platform optimizes the peer review process, ensuring that scholarly work is evaluated both promptly and objectively. This efficiency not only speeds up the dissemination of knowledge but also upholds the quality and credibility of the research published. Utilizing Blockchain for Integrity Through blockchain technology, NobleBlocks ensures the permanence and immutability of publication records. This technology fosters trust and reliability in the published material by safeguarding its authenticity and long-term accessibility. Reducing Publication Costs Recognizing the financial barriers often encountered in traditional publishing models, NobleBlocks strives to make scientific publication more economically accessible to a broader spectrum of researchers. Empowering the Community with a Collaborative Platform NobleBlocks goes beyond being a mere publishing avenue; it serves as a dynamic network promoting interaction and collaboration within the scientific community. This includes a social peer review mechanism and a collaboration-focused platform, enriching the review process and encouraging interdisciplinary partnerships.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

NobleBlocks (NOBL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

NobleBlocks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NobleBlocks (NOBL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NobleBlocks (NOBL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NobleBlocks.

Semak NobleBlocks ramalan harga sekarang!

NOBL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik NobleBlocks (NOBL)

Memahami tokenomik NobleBlocks (NOBL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOBL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NobleBlocks (NOBL)

Berapakah nilai NobleBlocks (NOBL) hari ini?
Harga langsung NOBL dalam USD ialah 0.00042729 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOBL ke USD?
Harga semasa NOBL ke USD ialah $ 0.00042729. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NobleBlocks?
Had pasaran untuk NOBL ialah $ 256.35K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOBL?
Bekalan edaran NOBL ialah 599.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOBL?
NOBL mencapai harga ATH sebanyak 0.0209203 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOBL?
NOBL melihat harga ATL sebanyak 0.00009957 USD.
Berapakah jumlah dagangan NOBL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOBLialah -- USD.
Adakah NOBL akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOBL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOBLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:35:38 (UTC+8)

