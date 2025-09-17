nod cat (NOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00048197$ 0.00048197 $ 0.00048197 Harga Terendah $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.99% Perubahan Harga (7D) +13.99%

nod cat (NOD) harga masa nyata ialah $0.00000906. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOD sepanjang masa ialah $ 0.00048197, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000468.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nod cat (NOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K Bekalan Peredaran 998.06M 998.06M 998.06M Jumlah Bekalan 998,056,799.790073 998,056,799.790073 998,056,799.790073

Had Pasaran semasa nod cat ialah $ 9.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOD ialah 998.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998056799.790073. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.04K.