Node Sphere AI (NSAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00026382 24J Tinggi $ 0.00027536 Sepanjang Masa $ 0.00362121 Harga Terendah $ 0.00013414 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) +0.85% Perubahan Harga (7D) -11.09%

Node Sphere AI (NSAI) harga masa nyata ialah $0.00027221. Sepanjang 24 jam yang lalu, NSAI didagangkan antara $ 0.00026382 rendah dan $ 0.00027536 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NSAI sepanjang masa ialah $ 0.00362121, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00013414.

Dari segi prestasi jangka pendek, NSAI telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +0.85% dalam 24 jam dan -11.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Node Sphere AI (NSAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 272.18K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 272.18K Bekalan Peredaran 999.88M Jumlah Bekalan 999,881,747.346928

Had Pasaran semasa Node Sphere AI ialah $ 272.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSAI ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999881747.346928. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 272.18K.