NodeStrategy Harga Hari Ini

Harga langsung NodeStrategy (NODESTR) hari ini ialah $ 0.00228094, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NODESTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00228094 setiap NODESTR.

NodeStrategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,227,399, dengan bekalan edaran sebanyak 976.53M NODESTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NODESTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00429845, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00205731.

Dalam prestasi jangka pendek, NODESTR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NodeStrategy (NODESTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Bekalan Peredaran 976.53M 976.53M 976.53M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NodeStrategy ialah $ 2.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NODESTR ialah 976.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.28M.