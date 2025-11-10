Tokenomik NodeStrategy (NODESTR)

Tokenomik NodeStrategy (NODESTR)

Lihat cerapan utama tentang NodeStrategy (NODESTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:08:34 (UTC+8)
USD

NodeStrategy (NODESTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NodeStrategy (NODESTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 976.53M
$ 976.53M$ 976.53M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00429845
$ 0.00429845$ 0.00429845
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00205731
$ 0.00205731$ 0.00205731
Harga Semasa:
$ 0.00235469
$ 0.00235469$ 0.00235469

NodeStrategy (NODESTR) Maklumat

We are the first Bitcoin Ordinals native L1 DAT project, created and funded to accumulate as many Nodemonkes as possible and optimize MNAV for our token holders. We raised ~5 million USD worth of BTC before the auction even went live to help fund the DAT for future acquisitions of Nodemonkes. Founder of Nodemonkes vouches for integrity of the team, have already started the market operations and are the 3rd largest holder of nodemonkes already with only a fraction of our treasury spent.

Laman Web Rasmi:
https://nodestrategy.app/

Tokenomik NodeStrategy (NODESTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NodeStrategy (NODESTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NODESTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NODESTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NODESTR, terokai NODESTR harga langsung token!

NODESTR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NODESTR? Halaman ramalan harga NODESTR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi