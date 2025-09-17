Lagi Mengenai NOFAP

nofap Logo

nofap Harga (NOFAP)

Tidak tersenarai

1 NOFAP ke USD Harga Langsung:

--
----
+3.50%1D
USD
nofap (NOFAP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:40:00 (UTC+8)

nofap (NOFAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00177562
$ 0.00177562$ 0.00177562

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

+3.57%

-1.90%

-1.90%

nofap (NOFAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOFAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOFAP sepanjang masa ialah $ 0.00177562, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOFAP telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, +3.57% dalam 24 jam dan -1.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nofap (NOFAP) Maklumat Pasaran

$ 65.10K
$ 65.10K$ 65.10K

--
----

$ 65.10K
$ 65.10K$ 65.10K

999.75M
999.75M 999.75M

999,746,309.313307
999,746,309.313307 999,746,309.313307

Had Pasaran semasa nofap ialah $ 65.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOFAP ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999746309.313307. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.10K.

nofap (NOFAP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga nofap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga nofap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga nofap kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga nofap kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.57%
30 Hari$ 0+28.43%
60 Hari$ 0+82.74%
90 Hari$ 0--

Apakah itu nofap (NOFAP)

nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners" Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.

nofap (NOFAP) Sumber

Laman Web Rasmi

nofap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai nofap (NOFAP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset nofap (NOFAP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk nofap.

Semak nofap ramalan harga sekarang!

NOFAP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik nofap (NOFAP)

Memahami tokenomik nofap (NOFAP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOFAP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai nofap (NOFAP)

Berapakah nilai nofap (NOFAP) hari ini?
Harga langsung NOFAP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOFAP ke USD?
Harga semasa NOFAP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran nofap?
Had pasaran untuk NOFAP ialah $ 65.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOFAP?
Bekalan edaran NOFAP ialah 999.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOFAP?
NOFAP mencapai harga ATH sebanyak 0.00177562 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOFAP?
NOFAP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NOFAP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOFAPialah -- USD.
Adakah NOFAP akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOFAP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOFAPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:40:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.