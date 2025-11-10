NOI Token Harga Hari Ini

Harga langsung NOI Token (NOI) hari ini ialah $ 0.0000435, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NOI kepada USD penukaran adalah $ 0.0000435 setiap NOI.

NOI Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,535.91, dengan bekalan edaran sebanyak 380.12M NOI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00104937, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002441.

Dalam prestasi jangka pendek, NOI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NOI Token (NOI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Bekalan Peredaran 380.12M 380.12M 380.12M Jumlah Bekalan 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

