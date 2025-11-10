NOKKI Harga Hari Ini

Harga langsung NOKKI (NOKKI) hari ini ialah $ 0.0000078, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NOKKI kepada USD penukaran adalah $ 0.0000078 setiap NOKKI.

NOKKI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,791.9, dengan bekalan edaran sebanyak 999.28M NOKKI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOKKI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0027141, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000078.

Dalam prestasi jangka pendek, NOKKI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NOKKI (NOKKI) Maklumat Pasaran

NOKKI (NOKKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.79K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.79K
Bekalan Peredaran 999.28M
Jumlah Bekalan 999,279,658.077149

Had Pasaran semasa NOKKI ialah $ 7.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOKKI ialah 999.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999279658.077149. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.79K.