nomAI (NOMAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03360627$ 0.03360627 $ 0.03360627 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -0.65% Perubahan Harga (7D) -3.91% Perubahan Harga (7D) -3.91%

nomAI (NOMAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOMAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOMAI sepanjang masa ialah $ 0.03360627, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOMAI telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan -3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nomAI (NOMAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 855.11K$ 855.11K $ 855.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 855.11K$ 855.11K $ 855.11K Bekalan Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Jumlah Bekalan 999,861,673.3074461 999,861,673.3074461 999,861,673.3074461

Had Pasaran semasa nomAI ialah $ 855.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOMAI ialah 999.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999861673.3074461. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 855.11K.