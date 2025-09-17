NOME (NOME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00170049 $ 0.00170049 $ 0.00170049 24J Rendah $ 0.00170221 $ 0.00170221 $ 0.00170221 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00170049$ 0.00170049 $ 0.00170049 24J Tinggi $ 0.00170221$ 0.00170221 $ 0.00170221 Sepanjang Masa $ 0.092531$ 0.092531 $ 0.092531 Harga Terendah $ 0.00169169$ 0.00169169 $ 0.00169169 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.36% Perubahan Harga (7D) -0.36%

NOME (NOME) harga masa nyata ialah $0.0017013. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOME didagangkan antara $ 0.00170049 rendah dan $ 0.00170221 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOME sepanjang masa ialah $ 0.092531, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00169169.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOME telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NOME (NOME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Bekalan Peredaran 6.57M 6.57M 6.57M Jumlah Bekalan 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

Had Pasaran semasa NOME ialah $ 11.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOME ialah 6.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.27K.