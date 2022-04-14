Tokenomik NOME (NOME)

Lihat cerapan utama tentang NOME (NOME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
NOME (NOME) Maklumat

NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms.

Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience.

Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://nome.gg
Kertas putih:
https://nome-protocol.gitbook.io/nomeprotocol

NOME (NOME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NOME (NOME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.12K
Jumlah Bekalan:
$ 12.50M
Bekalan Edaran:
$ 6.57M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.17K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.092531
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00169169
Harga Semasa:
$ 0.00169368
Tokenomik NOME (NOME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NOME (NOME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NOME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NOME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NOME, terokai NOME harga langsung token!

NOME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NOME? Halaman ramalan harga NOME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.