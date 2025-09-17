Nominex (NMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00269424 $ 0.00269424 $ 0.00269424 24J Rendah $ 0.00274647 $ 0.00274647 $ 0.00274647 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00269424$ 0.00269424 $ 0.00269424 24J Tinggi $ 0.00274647$ 0.00274647 $ 0.00274647 Sepanjang Masa $ 8.03$ 8.03 $ 8.03 Harga Terendah $ 0.00267712$ 0.00267712 $ 0.00267712 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -0.27% Perubahan Harga (7D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.02%

Nominex (NMX) harga masa nyata ialah $0.00271254. Sepanjang 24 jam yang lalu, NMX didagangkan antara $ 0.00269424 rendah dan $ 0.00274647 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NMX sepanjang masa ialah $ 8.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00267712.

Dari segi prestasi jangka pendek, NMX telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nominex (NMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 606.73K$ 606.73K $ 606.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 606.73K$ 606.73K $ 606.73K Bekalan Peredaran 224.16M 224.16M 224.16M Jumlah Bekalan 224,160,636.779705 224,160,636.779705 224,160,636.779705

Had Pasaran semasa Nominex ialah $ 606.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NMX ialah 224.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 224160636.779705. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 606.73K.