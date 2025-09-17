nomnom (NOMNOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0015317 $ 0.0015317 $ 0.0015317 24J Rendah $ 0.00167784 $ 0.00167784 $ 0.00167784 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0015317$ 0.0015317 $ 0.0015317 24J Tinggi $ 0.00167784$ 0.00167784 $ 0.00167784 Sepanjang Masa $ 0.090125$ 0.090125 $ 0.090125 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) +0.54% Perubahan Harga (7D) -5.82% Perubahan Harga (7D) -5.82%

nomnom (NOMNOM) harga masa nyata ialah $0.00159475. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOMNOM didagangkan antara $ 0.0015317 rendah dan $ 0.00167784 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOMNOM sepanjang masa ialah $ 0.090125, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOMNOM telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, +0.54% dalam 24 jam dan -5.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nomnom (NOMNOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Bekalan Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Jumlah Bekalan 999,600,457.446258 999,600,457.446258 999,600,457.446258

Had Pasaran semasa nomnom ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOMNOM ialah 999.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999600457.446258. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.60M.