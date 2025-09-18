NON OF US (NON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00550276$ 0.00550276 $ 0.00550276 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) +10.90% Perubahan Harga (7D) +10.90%

NON OF US (NON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NON sepanjang masa ialah $ 0.00550276, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NON telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +10.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NON OF US (NON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Bekalan Peredaran 849.79M 849.79M 849.79M Jumlah Bekalan 999,690,544.2201002 999,690,544.2201002 999,690,544.2201002

Had Pasaran semasa NON OF US ialah $ 4.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NON ialah 849.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999690544.2201002. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.26K.