Nonja (NONJA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00224151$ 0.00224151 $ 0.00224151 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.58% Perubahan Harga (1D) +0.25% Perubahan Harga (7D) +4.08% Perubahan Harga (7D) +4.08%

Nonja (NONJA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NONJA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NONJA sepanjang masa ialah $ 0.00224151, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NONJA telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, +0.25% dalam 24 jam dan +4.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nonja (NONJA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 336.71K$ 336.71K $ 336.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 336.71K$ 336.71K $ 336.71K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nonja ialah $ 336.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NONJA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 336.71K.