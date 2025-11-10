NONOS Harga Hari Ini

Harga langsung NONOS (NOX) hari ini ialah $ 0.00653379, dengan 11.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NOX kepada USD penukaran adalah $ 0.00653379 setiap NOX.

NONOS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,222,107, dengan bekalan edaran sebanyak 798.21M NOX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOX didagangkan antara $ 0.00505473 (rendah) dan $ 0.00662786 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01143162, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0010326.

Dalam prestasi jangka pendek, NOX dipindahkan -1.08% dalam sejam terakhir dan -38.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NONOS (NOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M Bekalan Peredaran 798.21M 798.21M 798.21M Jumlah Bekalan 798,208,665.511279 798,208,665.511279 798,208,665.511279

Had Pasaran semasa NONOS ialah $ 5.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOX ialah 798.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 798208665.511279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.22M.