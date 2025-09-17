noo (NOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00015562 Harga Terendah $ 0.00000548 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +15.09%

noo (NOO) harga masa nyata ialah $0.00001024. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOO sepanjang masa ialah $ 0.00015562, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000548.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +15.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

noo (NOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.21K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.21K Bekalan Peredaran 997.13M Jumlah Bekalan 997,134,980.331882

Had Pasaran semasa noo ialah $ 10.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOO ialah 997.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997134980.331882. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.21K.