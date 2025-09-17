Noodle (NOODLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01857687$ 0.01857687 $ 0.01857687 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.22% Perubahan Harga (1D) +2.06% Perubahan Harga (7D) +0.49% Perubahan Harga (7D) +0.49%

Noodle (NOODLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOODLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOODLE sepanjang masa ialah $ 0.01857687, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOODLE telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, +2.06% dalam 24 jam dan +0.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Noodle (NOODLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 369.92K$ 369.92K $ 369.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 369.92K$ 369.92K $ 369.92K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,303.39 999,998,303.39 999,998,303.39

Had Pasaran semasa Noodle ialah $ 369.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOODLE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998303.39. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 369.92K.