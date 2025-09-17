Lagi Mengenai USN

Maklumat Harga USN

Laman Web Rasmi USN

Tokenomik USN

Ramalan Harga USN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Noon USN Logo

Noon USN Harga (USN)

Tidak tersenarai

1 USN ke USD Harga Langsung:

$0.999844
$0.999844$0.999844
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Noon USN (USN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:57:45 (UTC+8)

Noon USN (USN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.998542
$ 0.998542$ 0.998542
24J Rendah
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24J Tinggi

$ 0.998542
$ 0.998542$ 0.998542

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.988079
$ 0.988079$ 0.988079

-0.00%

+0.03%

-0.09%

-0.09%

Noon USN (USN) harga masa nyata ialah $0.999869. Sepanjang 24 jam yang lalu, USN didagangkan antara $ 0.998542 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USN sepanjang masa ialah $ 1.007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.988079.

Dari segi prestasi jangka pendek, USN telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Noon USN (USN) Maklumat Pasaran

$ 22.98M
$ 22.98M$ 22.98M

--
----

$ 22.98M
$ 22.98M$ 22.98M

22.98M
22.98M 22.98M

22,979,704.55981481
22,979,704.55981481 22,979,704.55981481

Had Pasaran semasa Noon USN ialah $ 22.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USN ialah 22.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22979704.55981481. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.98M.

Noon USN (USN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Noon USN kepada USD adalah $ +0.00027904.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Noon USN kepada USD adalah $ -0.0007091070.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Noon USN kepada USD adalah $ -0.0004824367.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Noon USN kepada USD adalah $ -0.0002991475097666.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00027904+0.03%
30 Hari$ -0.0007091070-0.07%
60 Hari$ -0.0004824367-0.04%
90 Hari$ -0.0002991475097666-0.02%

Apakah itu Noon USN (USN)

Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Noon USN (USN) Sumber

Laman Web Rasmi

Noon USN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Noon USN (USN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Noon USN (USN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Noon USN.

Semak Noon USN ramalan harga sekarang!

USN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Noon USN (USN)

Memahami tokenomik Noon USN (USN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Noon USN (USN)

Berapakah nilai Noon USN (USN) hari ini?
Harga langsung USN dalam USD ialah 0.999869 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USN ke USD?
Harga semasa USN ke USD ialah $ 0.999869. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Noon USN?
Had pasaran untuk USN ialah $ 22.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USN?
Bekalan edaran USN ialah 22.98M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USN?
USN mencapai harga ATH sebanyak 1.007 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USN?
USN melihat harga ATL sebanyak 0.988079 USD.
Berapakah jumlah dagangan USN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USNialah -- USD.
Adakah USN akan naik lebih tinggi tahun ini?
USN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:57:45 (UTC+8)

Noon USN (USN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.