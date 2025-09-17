Noon USN (USN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.998542 24J Tinggi $ 1.002 Sepanjang Masa $ 1.007 Harga Terendah $ 0.988079 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) -0.09%

Noon USN (USN) harga masa nyata ialah $0.999869. Sepanjang 24 jam yang lalu, USN didagangkan antara $ 0.998542 rendah dan $ 1.002 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USN sepanjang masa ialah $ 1.007, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.988079.

Dari segi prestasi jangka pendek, USN telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan -0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Noon USN (USN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.98M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.98M Bekalan Peredaran 22.98M Jumlah Bekalan 22,979,704.55981481

Had Pasaran semasa Noon USN ialah $ 22.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USN ialah 22.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22979704.55981481. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.98M.