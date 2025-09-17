Noooomeme (NOOOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00755141$ 0.00755141 $ 0.00755141 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +6.82% Perubahan Harga (7D) +6.82%

Noooomeme (NOOOO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOOOO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOOOO sepanjang masa ialah $ 0.00755141, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOOOO telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +6.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Noooomeme (NOOOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 679.58K$ 679.58K $ 679.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 679.58K$ 679.58K $ 679.58K Bekalan Peredaran 997.77M 997.77M 997.77M Jumlah Bekalan 997,770,348.211531 997,770,348.211531 997,770,348.211531

Had Pasaran semasa Noooomeme ialah $ 679.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOOOO ialah 997.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997770348.211531. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 679.58K.