Noot Noot Logo

Noot Noot Harga (NOOT)

Tidak tersenarai

1 NOOT ke USD Harga Langsung:

$0.00199395
$0.00199395$0.00199395
-12.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Noot Noot (NOOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:57:51 (UTC+8)

Noot Noot (NOOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00196227
$ 0.00196227$ 0.00196227
24J Rendah
$ 0.00238336
$ 0.00238336$ 0.00238336
24J Tinggi

$ 0.00196227
$ 0.00196227$ 0.00196227

$ 0.00238336
$ 0.00238336$ 0.00238336

$ 0.02524932
$ 0.02524932$ 0.02524932

$ 0.00112054
$ 0.00112054$ 0.00112054

+0.38%

-12.68%

-57.50%

-57.50%

Noot Noot (NOOT) harga masa nyata ialah $0.00199368. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOOT didagangkan antara $ 0.00196227 rendah dan $ 0.00238336 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOOT sepanjang masa ialah $ 0.02524932, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00112054.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOOT telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -12.68% dalam 24 jam dan -57.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Noot Noot (NOOT) Maklumat Pasaran

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

--
----

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Noot Noot ialah $ 1.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOOT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.99M.

Noot Noot (NOOT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Noot Noot kepada USD adalah $ -0.000289699550629294.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Noot Noot kepada USD adalah $ -0.0012553136.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Noot Noot kepada USD adalah $ -0.0017613273.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Noot Noot kepada USD adalah $ -0.01324475782954189.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000289699550629294-12.68%
30 Hari$ -0.0012553136-62.96%
60 Hari$ -0.0017613273-88.34%
90 Hari$ -0.01324475782954189-86.91%

Apakah itu Noot Noot (NOOT)

Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.

Noot Noot (NOOT) Sumber

Laman Web Rasmi

Noot Noot Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Noot Noot (NOOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Noot Noot (NOOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Noot Noot.

Semak Noot Noot ramalan harga sekarang!

NOOT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Noot Noot (NOOT)

Memahami tokenomik Noot Noot (NOOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Noot Noot (NOOT)

Berapakah nilai Noot Noot (NOOT) hari ini?
Harga langsung NOOT dalam USD ialah 0.00199368 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOOT ke USD?
Harga semasa NOOT ke USD ialah $ 0.00199368. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Noot Noot?
Had pasaran untuk NOOT ialah $ 1.99M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOOT?
Bekalan edaran NOOT ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOOT?
NOOT mencapai harga ATH sebanyak 0.02524932 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOOT?
NOOT melihat harga ATL sebanyak 0.00112054 USD.
Berapakah jumlah dagangan NOOT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOOTialah -- USD.
Adakah NOOT akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:57:51 (UTC+8)

Noot Noot (NOOT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

