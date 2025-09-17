Noot Noot (NOOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00196227 $ 0.00196227 $ 0.00196227 24J Rendah $ 0.00238336 $ 0.00238336 $ 0.00238336 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00196227$ 0.00196227 $ 0.00196227 24J Tinggi $ 0.00238336$ 0.00238336 $ 0.00238336 Sepanjang Masa $ 0.02524932$ 0.02524932 $ 0.02524932 Harga Terendah $ 0.00112054$ 0.00112054 $ 0.00112054 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) -12.68% Perubahan Harga (7D) -57.50% Perubahan Harga (7D) -57.50%

Noot Noot (NOOT) harga masa nyata ialah $0.00199368. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOOT didagangkan antara $ 0.00196227 rendah dan $ 0.00238336 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOOT sepanjang masa ialah $ 0.02524932, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00112054.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOOT telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -12.68% dalam 24 jam dan -57.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Noot Noot (NOOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Noot Noot ialah $ 1.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOOT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.99M.