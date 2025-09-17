NORA (NORA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01776197$ 0.01776197 $ 0.01776197 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) +3.21% Perubahan Harga (7D) +7.09% Perubahan Harga (7D) +7.09%

NORA (NORA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NORA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NORA sepanjang masa ialah $ 0.01776197, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NORA telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, +3.21% dalam 24 jam dan +7.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NORA (NORA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.41K$ 33.41K $ 33.41K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,678,574.43645 999,678,574.43645 999,678,574.43645

Had Pasaran semasa NORA ialah $ 33.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NORA ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999678574.43645. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.41K.