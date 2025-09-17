Nord Finance (NORD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 18.99$ 18.99 $ 18.99 Harga Terendah $ 0.00325074$ 0.00325074 $ 0.00325074 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.63% Perubahan Harga (7D) +8.63%

Nord Finance (NORD) harga masa nyata ialah $0.00956927. Sepanjang 24 jam yang lalu, NORD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NORD sepanjang masa ialah $ 18.99, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00325074.

Dari segi prestasi jangka pendek, NORD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nord Finance (NORD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.76K$ 70.76K $ 70.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.08K$ 87.08K $ 87.08K Bekalan Peredaran 7.39M 7.39M 7.39M Jumlah Bekalan 9,100,000.0 9,100,000.0 9,100,000.0

Had Pasaran semasa Nord Finance ialah $ 70.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NORD ialah 7.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.08K.