Norexa Harga Hari Ini

Harga langsung Norexa (NRX) hari ini ialah $ 0.00249585, dengan 5.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NRX kepada USD penukaran adalah $ 0.00249585 setiap NRX.

Norexa kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 248,786, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M NRX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NRX didagangkan antara $ 0.0023712 (rendah) dan $ 0.00249816 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01244581, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NRX dipindahkan +1.03% dalam sejam terakhir dan +13.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Norexa (NRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 248.79K$ 248.79K $ 248.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 248.79K$ 248.79K $ 248.79K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

