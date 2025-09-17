Normilio (NORMILIO) Maklumat Harga (USD)

Normilio (NORMILIO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NORMILIO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NORMILIO sepanjang masa ialah $ 0.01824547, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NORMILIO telah berubah sebanyak +3.29% sejak sejam yang lalu, +4.72% dalam 24 jam dan +11.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Normilio (NORMILIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 467.47K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 467.47K Bekalan Peredaran 913.50M Jumlah Bekalan 913,496,501.0

Had Pasaran semasa Normilio ialah $ 467.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NORMILIO ialah 913.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 913496501.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 467.47K.