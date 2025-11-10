nose Harga Hari Ini

Harga langsung nose (NOSE) hari ini ialah $ 0.00001182, dengan 14.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NOSE kepada USD penukaran adalah $ 0.00001182 setiap NOSE.

nose kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,810.96, dengan bekalan edaran sebanyak 999.29M NOSE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOSE didagangkan antara $ 0.00000996 (rendah) dan $ 0.00001183 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00048881, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000987.

Dalam prestasi jangka pendek, NOSE dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -32.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

nose (NOSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.81K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.81K Bekalan Peredaran 999.29M Jumlah Bekalan 999,286,324.55765

Had Pasaran semasa nose ialah $ 11.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOSE ialah 999.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999286324.55765. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.81K.