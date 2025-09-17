Nostra (NSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01726051 $ 0.01726051 $ 0.01726051 24J Rendah $ 0.01755563 $ 0.01755563 $ 0.01755563 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01726051$ 0.01726051 $ 0.01726051 24J Tinggi $ 0.01755563$ 0.01755563 $ 0.01755563 Sepanjang Masa $ 0.220377$ 0.220377 $ 0.220377 Harga Terendah $ 0.01714081$ 0.01714081 $ 0.01714081 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) -0.93% Perubahan Harga (7D) -7.58% Perubahan Harga (7D) -7.58%

Nostra (NSTR) harga masa nyata ialah $0.01737052. Sepanjang 24 jam yang lalu, NSTR didagangkan antara $ 0.01726051 rendah dan $ 0.01755563 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NSTR sepanjang masa ialah $ 0.220377, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01714081.

Dari segi prestasi jangka pendek, NSTR telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, -0.93% dalam 24 jam dan -7.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nostra (NSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Nostra ialah $ 1.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSTR ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.74M.