Nostra Logo

Nostra Harga (NSTR)

Tidak tersenarai

1 NSTR ke USD Harga Langsung:

-0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Nostra (NSTR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:36:18 (UTC+8)

Nostra (NSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.45%

-0.93%

-7.58%

-7.58%

Nostra (NSTR) harga masa nyata ialah $0.01737052. Sepanjang 24 jam yang lalu, NSTR didagangkan antara $ 0.01726051 rendah dan $ 0.01755563 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NSTR sepanjang masa ialah $ 0.220377, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01714081.

Dari segi prestasi jangka pendek, NSTR telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, -0.93% dalam 24 jam dan -7.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nostra (NSTR) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Nostra ialah $ 1.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSTR ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.74M.

Nostra (NSTR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nostra kepada USD adalah $ -0.00016345194476743.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nostra kepada USD adalah $ -0.0038244795.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nostra kepada USD adalah $ -0.0047599081.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nostra kepada USD adalah $ -0.00443126586822795.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00016345194476743-0.93%
30 Hari$ -0.0038244795-22.01%
60 Hari$ -0.0047599081-27.40%
90 Hari$ -0.00443126586822795-20.32%

Apakah itu Nostra (NSTR)

Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Nostra (NSTR) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Nostra Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nostra (NSTR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nostra (NSTR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nostra.

Semak Nostra ramalan harga sekarang!

NSTR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nostra (NSTR)

Memahami tokenomik Nostra (NSTR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NSTR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nostra (NSTR)

Berapakah nilai Nostra (NSTR) hari ini?
Harga langsung NSTR dalam USD ialah 0.01737052 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NSTR ke USD?
Harga semasa NSTR ke USD ialah $ 0.01737052. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nostra?
Had pasaran untuk NSTR ialah $ 1.74M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NSTR?
Bekalan edaran NSTR ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NSTR?
NSTR mencapai harga ATH sebanyak 0.220377 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NSTR?
NSTR melihat harga ATL sebanyak 0.01714081 USD.
Berapakah jumlah dagangan NSTR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NSTRialah -- USD.
Adakah NSTR akan naik lebih tinggi tahun ini?
NSTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NSTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:36:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.