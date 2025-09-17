Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.128761 $ 0.128761 $ 0.128761 24J Rendah $ 0.135004 $ 0.135004 $ 0.135004 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.128761$ 0.128761 $ 0.128761 24J Tinggi $ 0.135004$ 0.135004 $ 0.135004 Sepanjang Masa $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 Harga Terendah $ 0.096074$ 0.096074 $ 0.096074 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +3.59% Perubahan Harga (7D) +3.50% Perubahan Harga (7D) +3.50%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) harga masa nyata ialah $0.134039. Sepanjang 24 jam yang lalu, NSTSTRK didagangkan antara $ 0.128761 rendah dan $ 0.135004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NSTSTRK sepanjang masa ialah $ 2.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.096074.

Dari segi prestasi jangka pendek, NSTSTRK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +3.59% dalam 24 jam dan +3.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 183.79K$ 183.79K $ 183.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 183.79K$ 183.79K $ 183.79K Bekalan Peredaran 1.37M 1.37M 1.37M Jumlah Bekalan 1,371,146.433192783 1,371,146.433192783 1,371,146.433192783

Had Pasaran semasa Nostra Staked STRK ialah $ 183.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSTSTRK ialah 1.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1371146.433192783. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 183.79K.