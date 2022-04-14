Tokenomik Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Tokenomik Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Lihat cerapan utama tentang Nostra Staked STRK (NSTSTRK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Maklumat

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

https://nostra.finance/

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nostra Staked STRK (NSTSTRK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 188.04K
Jumlah Bekalan:
$ 1.37M
Bekalan Edaran:
$ 1.37M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 188.04K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.2
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.096074
Harga Semasa:
$ 0.137143
Tokenomik Nostra Staked STRK (NSTSTRK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nostra Staked STRK (NSTSTRK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NSTSTRK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NSTSTRK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NSTSTRK, terokai NSTSTRK harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.