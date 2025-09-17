NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +%15,37 Perubahan Harga (7D) +%15,37

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PHILLIP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PHILLIP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PHILLIP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +%15,37 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12,45K$ 12,45K $ 12,45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12,45K$ 12,45K $ 12,45K Bekalan Peredaran 996,12M 996,12M 996,12M Jumlah Bekalan 996.119.135,482118 996.119.135,482118 996.119.135,482118

Had Pasaran semasa NOT A CHILL GUY ialah $ 12,45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PHILLIP ialah 996,12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996119135.482118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12,45K.