not bitcoin (NOTBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002818 $ 0.00002818 $ 0.00002818 24J Rendah $ 0.00002893 $ 0.00002893 $ 0.00002893 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002818$ 0.00002818 $ 0.00002818 24J Tinggi $ 0.00002893$ 0.00002893 $ 0.00002893 Sepanjang Masa $ 0.00019982$ 0.00019982 $ 0.00019982 Harga Terendah $ 0.00001463$ 0.00001463 $ 0.00001463 Perubahan Harga (1J) +0.64% Perubahan Harga (1D) +0.45% Perubahan Harga (7D) -5.55% Perubahan Harga (7D) -5.55%

not bitcoin (NOTBTC) harga masa nyata ialah $0.00002877. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOTBTC didagangkan antara $ 0.00002818 rendah dan $ 0.00002893 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOTBTC sepanjang masa ialah $ 0.00019982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001463.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOTBTC telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan -5.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

not bitcoin (NOTBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.76K$ 28.76K $ 28.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.76K$ 28.76K $ 28.76K Bekalan Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Jumlah Bekalan 999,739,707.585852 999,739,707.585852 999,739,707.585852

Had Pasaran semasa not bitcoin ialah $ 28.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOTBTC ialah 999.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999739707.585852. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.76K.