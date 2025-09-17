Lagi Mengenai NOTBTC

not bitcoin Logo

not bitcoin Harga (NOTBTC)

Tidak tersenarai

1 NOTBTC ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
not bitcoin (NOTBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:01:56 (UTC+8)

not bitcoin (NOTBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002818
$ 0.00002818$ 0.00002818
24J Rendah
$ 0.00002893
$ 0.00002893$ 0.00002893
24J Tinggi

$ 0.00002818
$ 0.00002818$ 0.00002818

$ 0.00002893
$ 0.00002893$ 0.00002893

$ 0.00019982
$ 0.00019982$ 0.00019982

$ 0.00001463
$ 0.00001463$ 0.00001463

+0.64%

+0.45%

-5.55%

-5.55%

not bitcoin (NOTBTC) harga masa nyata ialah $0.00002877. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOTBTC didagangkan antara $ 0.00002818 rendah dan $ 0.00002893 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOTBTC sepanjang masa ialah $ 0.00019982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001463.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOTBTC telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, +0.45% dalam 24 jam dan -5.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

not bitcoin (NOTBTC) Maklumat Pasaran

$ 28.76K
$ 28.76K$ 28.76K

--
----

$ 28.76K
$ 28.76K$ 28.76K

999.74M
999.74M 999.74M

999,739,707.585852
999,739,707.585852 999,739,707.585852

Had Pasaran semasa not bitcoin ialah $ 28.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOTBTC ialah 999.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999739707.585852. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.76K.

not bitcoin (NOTBTC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga not bitcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga not bitcoin kepada USD adalah $ +0.0000070338.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga not bitcoin kepada USD adalah $ +0.0000052077.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga not bitcoin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.45%
30 Hari$ +0.0000070338+24.45%
60 Hari$ +0.0000052077+18.10%
90 Hari$ 0--

Apakah itu not bitcoin (NOTBTC)

Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP

not bitcoin (NOTBTC) Sumber

Laman Web Rasmi

not bitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai not bitcoin (NOTBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset not bitcoin (NOTBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk not bitcoin.

Semak not bitcoin ramalan harga sekarang!

NOTBTC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik not bitcoin (NOTBTC)

Memahami tokenomik not bitcoin (NOTBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOTBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai not bitcoin (NOTBTC)

Berapakah nilai not bitcoin (NOTBTC) hari ini?
Harga langsung NOTBTC dalam USD ialah 0.00002877 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOTBTC ke USD?
Harga semasa NOTBTC ke USD ialah $ 0.00002877. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran not bitcoin?
Had pasaran untuk NOTBTC ialah $ 28.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOTBTC?
Bekalan edaran NOTBTC ialah 999.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOTBTC?
NOTBTC mencapai harga ATH sebanyak 0.00019982 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOTBTC?
NOTBTC melihat harga ATL sebanyak 0.00001463 USD.
Berapakah jumlah dagangan NOTBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOTBTCialah -- USD.
Adakah NOTBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOTBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOTBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:01:56 (UTC+8)

Penafian

