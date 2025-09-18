NOTDOG (NOTDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.000043$ 0.000043 $ 0.000043 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -1.45% Perubahan Harga (7D) +13.71% Perubahan Harga (7D) +13.71%

NOTDOG (NOTDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOTDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOTDOG sepanjang masa ialah $ 0.000043, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOTDOG telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -1.45% dalam 24 jam dan +13.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NOTDOG (NOTDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,998,266.51 99,999,998,266.51 99,999,998,266.51

Had Pasaran semasa NOTDOG ialah $ 6.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOTDOG ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999998266.51. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.56K.