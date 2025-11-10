Nothing Harga Hari Ini

Harga langsung Nothing (VOID) hari ini ialah --, dengan 3.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VOID kepada USD penukaran adalah -- setiap VOID.

Nothing kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 128,852, dengan bekalan edaran sebanyak 998.84M VOID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VOID didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01813601, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VOID dipindahkan +2.78% dalam sejam terakhir dan -9.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nothing (VOID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 128.85K$ 128.85K $ 128.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 128.85K$ 128.85K $ 128.85K Bekalan Peredaran 998.84M 998.84M 998.84M Jumlah Bekalan 998,836,873.079767 998,836,873.079767 998,836,873.079767

Had Pasaran semasa Nothing ialah $ 128.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOID ialah 998.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998836873.079767. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 128.85K.