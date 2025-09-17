Noti (NOTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00459267 $ 0.00459267 $ 0.00459267 24J Rendah $ 0.0046898 $ 0.0046898 $ 0.0046898 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00459267$ 0.00459267 $ 0.00459267 24J Tinggi $ 0.0046898$ 0.0046898 $ 0.0046898 Sepanjang Masa $ 0.24133$ 0.24133 $ 0.24133 Harga Terendah $ 0.00412451$ 0.00412451 $ 0.00412451 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.27% Perubahan Harga (7D) -1.92% Perubahan Harga (7D) -1.92%

Noti (NOTI) harga masa nyata ialah $0.0046295. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOTI didagangkan antara $ 0.00459267 rendah dan $ 0.0046898 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOTI sepanjang masa ialah $ 0.24133, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00412451.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOTI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.27% dalam 24 jam dan -1.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Noti (NOTI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 144.77K$ 144.77K $ 144.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Bekalan Peredaran 31.27M 31.27M 31.27M Jumlah Bekalan 230,000,000.0 230,000,000.0 230,000,000.0

Had Pasaran semasa Noti ialah $ 144.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOTI ialah 31.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 230000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06M.