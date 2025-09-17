Apakah itu Notional Finance (NOTE)

Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Notional Finance (NOTE) Sumber Laman Web Rasmi

Notional Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Notional Finance (NOTE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Notional Finance (NOTE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Notional Finance.

Semak Notional Finance ramalan harga sekarang!

NOTE kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Notional Finance (NOTE)

Memahami tokenomik Notional Finance (NOTE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOTE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Notional Finance (NOTE) Berapakah nilai Notional Finance (NOTE) hari ini? Harga langsung NOTE dalam USD ialah 0.04294665 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NOTE ke USD? $ 0.04294665 . Lihat Harga semasa NOTE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Notional Finance? Had pasaran untuk NOTE ialah $ 2.02M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NOTE? Bekalan edaran NOTE ialah 47.03M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOTE? NOTE mencapai harga ATH sebanyak 23.42 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOTE? NOTE melihat harga ATL sebanyak 0.01063645 USD . Berapakah jumlah dagangan NOTE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOTEialah -- USD . Adakah NOTE akan naik lebih tinggi tahun ini? NOTE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOTEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Notional Finance (NOTE) Kemas Kini Industri Penting