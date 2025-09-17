nounspace ($SPACE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00386621 $ 0.00386621 $ 0.00386621 24J Rendah $ 0.00400353 $ 0.00400353 $ 0.00400353 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00386621$ 0.00386621 $ 0.00386621 24J Tinggi $ 0.00400353$ 0.00400353 $ 0.00400353 Sepanjang Masa $ 0.0445513$ 0.0445513 $ 0.0445513 Harga Terendah $ 0.00302396$ 0.00302396 $ 0.00302396 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) -0.11% Perubahan Harga (7D) +5.21% Perubahan Harga (7D) +5.21%

nounspace ($SPACE) harga masa nyata ialah $0.00395155. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SPACE didagangkan antara $ 0.00386621 rendah dan $ 0.00400353 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SPACE sepanjang masa ialah $ 0.0445513, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00302396.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SPACE telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +5.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nounspace ($SPACE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 411.09K$ 411.09K $ 411.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 411.09K$ 411.09K $ 411.09K Bekalan Peredaran 103.99M 103.99M 103.99M Jumlah Bekalan 103,992,055.136489 103,992,055.136489 103,992,055.136489

Had Pasaran semasa nounspace ialah $ 411.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SPACE ialah 103.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 103992055.136489. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 411.09K.