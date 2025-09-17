NOVA (SN68) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.04 $ 4.04 $ 4.04 24J Rendah $ 4.16 $ 4.16 $ 4.16 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.04$ 4.04 $ 4.04 24J Tinggi $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 Sepanjang Masa $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 Harga Terendah $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 Perubahan Harga (1J) -0.73% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) -0.11% Perubahan Harga (7D) -0.11%

NOVA (SN68) harga masa nyata ialah $4.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN68 didagangkan antara $ 4.04 rendah dan $ 4.16 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN68 sepanjang masa ialah $ 14.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 3.87.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN68 telah berubah sebanyak -0.73% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NOVA (SN68) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.90M$ 9.90M $ 9.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.90M$ 9.90M $ 9.90M Bekalan Peredaran 2.41M 2.41M 2.41M Jumlah Bekalan 2,408,226.451164466 2,408,226.451164466 2,408,226.451164466

Had Pasaran semasa NOVA ialah $ 9.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN68 ialah 2.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2408226.451164466. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.90M.