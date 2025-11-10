Nova Shield Harga Hari Ini

Harga langsung Nova Shield (NVAI) hari ini ialah $ 0.00023058, dengan 50.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NVAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00023058 setiap NVAI.

Nova Shield kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 223,376, dengan bekalan edaran sebanyak 968.76M NVAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NVAI didagangkan antara $ 0.00015315 (rendah) dan $ 0.00024644 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00041337, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009005.

Dalam prestasi jangka pendek, NVAI dipindahkan +4.05% dalam sejam terakhir dan -13.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nova Shield (NVAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 223.38K$ 223.38K $ 223.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 223.38K$ 223.38K $ 223.38K Bekalan Peredaran 968.76M 968.76M 968.76M Jumlah Bekalan 968,763,494.5948764 968,763,494.5948764 968,763,494.5948764

Had Pasaran semasa Nova Shield ialah $ 223.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NVAI ialah 968.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 968763494.5948764. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 223.38K.