Tokenomik Nova Shield (NVAI)

Lihat cerapan utama tentang Nova Shield (NVAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:25:06 (UTC+8)
USD

Nova Shield (NVAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nova Shield (NVAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 225.47K
$ 225.47K
Jumlah Bekalan:
$ 968.76M
$ 968.76M
Bekalan Edaran:
$ 968.76M
$ 968.76M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 225.47K
$ 225.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00023186
$ 0.00023186

Nova Shield (NVAI) Maklumat

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

Laman Web Rasmi:
https://nshield.org

Tokenomik Nova Shield (NVAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nova Shield (NVAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NVAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NVAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NVAI, terokai NVAI harga langsung token!

NVAI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NVAI? Halaman ramalan harga NVAI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

