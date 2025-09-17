Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.602643 $ 0.602643 $ 0.602643 24J Rendah $ 0.663812 $ 0.663812 $ 0.663812 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.602643$ 0.602643 $ 0.602643 24J Tinggi $ 0.663812$ 0.663812 $ 0.663812 Sepanjang Masa $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Harga Terendah $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +7.10% Perubahan Harga (7D) +1.23% Perubahan Harga (7D) +1.23%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) harga masa nyata ialah $0.655194. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUDD didagangkan antara $ 0.602643 rendah dan $ 0.663812 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUDD sepanjang masa ialah $ 2.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.36464.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUDD telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +7.10% dalam 24 jam dan +1.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 166.92K$ 166.92K $ 166.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 166.92K$ 166.92K $ 166.92K Bekalan Peredaran 254.45K 254.45K 254.45K Jumlah Bekalan 254,451.297108 254,451.297108 254,451.297108

Had Pasaran semasa Novatti Australian Digital Dollar ialah $ 166.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUDD ialah 254.45K, dengan jumlah bekalan sebanyak 254451.297108. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 166.92K.