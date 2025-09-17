Lagi Mengenai AUDD

Novatti Australian Digital Dollar Logo

Novatti Australian Digital Dollar Harga (AUDD)

Tidak tersenarai

1 AUDD ke USD Harga Langsung:

+7.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:02:19 (UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.07%

+7.10%

+1.23%

+1.23%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) harga masa nyata ialah $0.655194. Sepanjang 24 jam yang lalu, AUDD didagangkan antara $ 0.602643 rendah dan $ 0.663812 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AUDD sepanjang masa ialah $ 2.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.36464.

Dari segi prestasi jangka pendek, AUDD telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +7.10% dalam 24 jam dan +1.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Novatti Australian Digital Dollar ialah $ 166.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUDD ialah 254.45K, dengan jumlah bekalan sebanyak 254451.297108. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 166.92K.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Novatti Australian Digital Dollar kepada USD adalah $ +0.04342952.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Novatti Australian Digital Dollar kepada USD adalah $ +0.0142830326.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Novatti Australian Digital Dollar kepada USD adalah $ -0.0052518385.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Novatti Australian Digital Dollar kepada USD adalah $ +0.03745089310137.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04342952+7.10%
30 Hari$ +0.0142830326+2.18%
60 Hari$ -0.0052518385-0.80%
90 Hari$ +0.03745089310137+6.06%

Apakah itu Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Novatti Australian Digital Dollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Novatti Australian Digital Dollar.

Semak Novatti Australian Digital Dollar ramalan harga sekarang!

AUDD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Memahami tokenomik Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AUDD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Berapakah nilai Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) hari ini?
Harga langsung AUDD dalam USD ialah 0.655194 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AUDD ke USD?
Harga semasa AUDD ke USD ialah $ 0.655194. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Novatti Australian Digital Dollar?
Had pasaran untuk AUDD ialah $ 166.92K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AUDD?
Bekalan edaran AUDD ialah 254.45K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AUDD?
AUDD mencapai harga ATH sebanyak 2.16 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AUDD?
AUDD melihat harga ATL sebanyak 0.36464 USD.
Berapakah jumlah dagangan AUDD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AUDDialah -- USD.
Adakah AUDD akan naik lebih tinggi tahun ini?
AUDD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AUDDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:02:19 (UTC+8)

Penafian

