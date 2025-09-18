Novem Pro (NVM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.410486 24J Tinggi $ 0.410605 Sepanjang Masa $ 0.973843 Harga Terendah $ 0.01890379 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +0.00%

Novem Pro (NVM) harga masa nyata ialah $0.410524. Sepanjang 24 jam yang lalu, NVM didagangkan antara $ 0.410486 rendah dan $ 0.410605 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NVM sepanjang masa ialah $ 0.973843, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01890379.

Dari segi prestasi jangka pendek, NVM telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Novem Pro (NVM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.12M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.12M Bekalan Peredaran 229.28M Jumlah Bekalan 229,278,148.6030311

Had Pasaran semasa Novem Pro ialah $ 94.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NVM ialah 229.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 229278148.6030311. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.12M.